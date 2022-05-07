Прямой эфир
Мир
Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине
Спорт
Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае
Спорт
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России
Мир
США обучили 220 украинских военных обращению с американскими гаубицами
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Общество
Защита Моргенштерна обжалует внесение рэпера в реестр физлиц-иноагентов
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Мир
WSJ сообщила о прекращении поставок гаджетов Lenovo и Xiaomi в Россию
Мир
В Финляндии заявили о невозможности продолжать прежние отношения с РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
Сюжет:

Боец ММА свел схожую с символикой «Азова» татуировку

0
Сведение татуировки
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боец ММА, участник соревнований Hardcore Артур Кулинский по прозвищу «Акаб» свел татуировку после того, как на него была подана жалоба в Следственный Комитет РФ, рассказал спортсмен «Известиям» в пятницу, 6 мая.

«Жалобу написали касательно моей татуировки. Говорят, что она имеет схожесть с символикой «Азова» (против членов в России возбуждены уголовные дела. — Ред.). Я эту организацию не поддерживаю. Считаю ее террористической и считаю, что они античеловеческие вещи делают», — заявил боец.

«Азовы» здесь тихие: почему окруженные боевики отказались сложить оружие
Киевский режим запретил остаткам гарнизона вести переговоры о сдаче в плен, и зачистка очагов сопротивления продолжилась

Во время просмотра одного из боев спортсмена, зрители увидели на его теле татуировку, на которой был изображен символ вольфсангель или «волчий крюк». В Германии им отмечали дивизии вермахта, а на Украине его стала использовать радикальная националистическая группировка «Азов». Правозащитники обратились в СК с жалобой о демонстрации нацистской символики. По данному факту организована проверка.

Артур Кулинский объяснил, что придавал своей татуировке иной смысл — «защиту от волков в овечьей шкуре». Но теперь он не хочет, чтобы его упоминали в контексте нацистов, поэтому решил свести татуировку, похожую на свастику.

Ранее, 31 марта, МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глаза на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В дипведомстве обратили внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, не смутило использование ими нацистской символики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022