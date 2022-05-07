Боец ММА свел схожую с символикой «Азова» татуировку

Боец ММА, участник соревнований Hardcore Артур Кулинский по прозвищу «Акаб» свел татуировку после того, как на него была подана жалоба в Следственный Комитет РФ, рассказал спортсмен «Известиям» в пятницу, 6 мая.

«Жалобу написали касательно моей татуировки. Говорят, что она имеет схожесть с символикой «Азова» (против членов в России возбуждены уголовные дела. — Ред.). Я эту организацию не поддерживаю. Считаю ее террористической и считаю, что они античеловеческие вещи делают», — заявил боец.

Во время просмотра одного из боев спортсмена, зрители увидели на его теле татуировку, на которой был изображен символ вольфсангель или «волчий крюк». В Германии им отмечали дивизии вермахта, а на Украине его стала использовать радикальная националистическая группировка «Азов». Правозащитники обратились в СК с жалобой о демонстрации нацистской символики. По данному факту организована проверка.

Артур Кулинский объяснил, что придавал своей татуировке иной смысл — «защиту от волков в овечьей шкуре». Но теперь он не хочет, чтобы его упоминали в контексте нацистов, поэтому решил свести татуировку, похожую на свастику.

Ранее, 31 марта, МИД РФ обвинило западные СМИ в то, что они закрывают глаза на зверства националистического полка «Азов» на Украине, отрабатывая политический заказ. В дипведомстве обратили внимание на то, что, например, нидерландскую телерадиокомпанию NOS и британскую газету The Times, которые готовили репортажи об участниках нацбатальона, не смутило использование ими нацистской символики.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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