Google запретил разработчикам в РФ загружать и обновлять платные приложения

Компания Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play, передает телеканал «Известия». При этом отмечается, что подписки, которые уже оплачены, будут действительны до конца указанного в приложении периода, затем они будут отменены.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.