Эксперт дал россиянам совет по выбору направления для отдыха

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский призвал россиян выбирать менее загруженные туристические направления при выборе места для отдыха.

В беседе с Lenta.Ru в пятницу, 6 мая, он отметил, что таким образом можно получить более интересные предложения в плане отдыха за меньшую стоимость.

«80% наших сограждан, эта статистика по большому счету не меняется последние годы, ассоциирует отпуск с отдыхом на море. <…> Тем более что отдых на море — это и полезно, и привычно. Отдых на море в этом году доступен», — рассказал Уманский.

Он указал на то, что пока проблемой в вопросе отдыха на черноморских курортах является логистика, поскольку авиасообщение временно приостановлено. Между тем из-за этой проблемы черноморские курорты теряют небольшой процент туристов.

«В отличие от зарубежных туристических направлений российские не так зависимы от авиационной перевозки. В последние годы людей, которые приезжали на море, используя для этого самолеты, было около 30%. Поэтому около 60% всех отдыхающих приезжали либо на поездах, либо использовали автомобильный транспорт», — объяснил он.

Специалист призвал обратить внимание на те курорты черноморского побережья, которые менее загружены, например, Крым, как показали майские праздники. Он пояснил, что сокращающийся спрос приводит к тому, что «ценообразование становится более лояльным и качество сервиса повышается».

Уманский предположил, что также в этом году наименее загруженным курортом будет Сочи и направление Абхазии, которое условно относится к внутреннему туризму по причине того, что туристы добираются туда через Сочи, отмечает телеканал «360».

Эксперт отметил, что кроме отпуска на море россиянам доступны и другие форматы отдыха, например, курорты на Волге, а также регионы с культурно-познавательными составляющими.

«Я бы посоветовал обратить внимание на наши столицы, которые в виду снижения деловой активности получили низкую загрузку гостиничного номерного фонда. В виду этого очень привлекательные цены Москва и Санкт-Петербург сейчас предлагает для своих туристов», — поделился Уманский.

Кроме того, отметил он, можно обратить внимание на речные круизы, пишет сайт kp.ru. У этого направления освободился потенциал из-за отсутствия иностранных туристов.

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