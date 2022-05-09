Будем жить

Что мы празднуем 9 Мая? День Победы. Казалось бы, очевиднейший ответ на простейший вопрос. Но мы живем в странное время повсеместной неоднозначности, поэтому даже самые базовые смыслы, пожалуй, нуждаются в некоторых уточнениях.

Итак, 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная война. Та самая, которая почти для всего остального мира была «всего лишь» Второй мировой. Эта разница принципиальна. Ни одна из западных стран не воспринимает военный конфликт с нацистской Германией так же, как Россия. По понятным причинам. Большинство государств Европы волей-неволей оказалось тогда на неправильной стороне истории.

А те страны Запада, которые все же заняли антинацистские позиции и оказали Гитлеру реальное сопротивление, боролись с Германией в несколько иной войне. У фашистов был план «Ост», предусматривавший радикальное решение «русского вопроса». Он предполагал планомерное уничтожение, выселение или онемечивание большинства населения СССР и активно претворялся в жизнь нацистами с 1941 года.

Ничего подобного в отношении оккупированных западных территорий Германия не планировала. Раскрученный ею человеконенавистнический маховик нацизма перемолол миллионы евреев по всему континенту, но имевшие «явные нордические признаки» европейцы пострадали от нацистской оккупации несопоставимо меньше.

Не менее разительно отличалась и сила сопротивления народов СССР и большей части Европы. Гитлер захватил Францию за 38 дней. Советские бойцы под командованием старшего сержанта Павлова, заняв оборону в одном из домов Сталинграда, бились с нацистами 58 дней.

Потому что для той же Франции и большинства европейских стран речь шла о более или менее благоприятных раскладах по итогам очередной войны, победа или поражение в которой были для них предметом национальной гордости или унижения с соответствующими экономическими последствиями. Но не вопросом выживания.

А для СССР Вторая мировая была именно Великой Отечественной войной, в которой на кон было поставлено все. «Я умираю, но не сдаюсь!» — напишет неизвестный нам защитник Брестской крепости 20 июля 1941 года. Русские понимали, что «опции» поднять белый флаг в той войне у нас попросту не было.

По плану операции «Барбаросса» на взятие советских погранзастав отводилось не более часа. Но бойцы НКВД на 50 участках границы, уже оставаясь в глубоком тылу, отбивали атаки немцев до двух месяцев и даже умудрялись осуществлять контратаки.

Благодаря отчаянному сопротивлению Красной армии военная машина Третьего рейха стала пробуксовывать на Украине, в Белоруссии и Прибалтике, застряла под Москвой и была выведена из строя под Сталинградом и на Курской дуге, причем на каждом из этих этапов войны победа СССР не только не была предопределена, но и была сравнительно маловероятной. По ряду важнейших военно-технических параметров вермахт ощутимо превосходил Красную армию вплоть до 1943 года. Но в целом советская система, начиная от образования и заканчивая социалистической моделью хозяйствования, оказалась прочнее и устойчивее немецкой.

Война разрушила более 1,5 тыс. городов и поселков городского типа, 70 тыс. сел и деревень, полностью или частично уничтожила свыше 31 тыс. промпредприятий в СССР. Однако страна стала восстанавливаться такими темпами, что уже в 1947 году в Советском Союзе были отменены продовольственные карточки. Значительно менее пострадавшая от фашистов Франция смогла сделать это только в конце 1940-х, Англия — в начале 1950-х.

Еще более знаковая и значимая для нас цифра по итогам войны — 26,6 млн человек. Именно столько безвозвратно потерял СССР в Великую Отечественную войну. Более 13,5 млн — это мирное население. После тех преступлений, которые системно совершали немцы на территории нашей страны, у советских солдат было полное моральное право сравнять Германию с землей. Однако, как отмечал австралийский военный корреспондент Осмар Уайт, русские «проявили великодушие к последователям чудовища, лежавшего в своей берлоге под горами щебня».

Начальник тыла 1-го Белорусского фронта Николай Антипенко позже вспоминал, как в 1945 году по распоряжению Микояна из Москвы в Берлин был отправлен специальный поезд с натуральным кофе для раздачи местному населению. Возможно, советский гуманизм был излишним. Но такова природа русского человека.

В 1942-м, когда судьба страны висит на волоске, в «Красной звезде» выходит симоновское стихотворение-призыв «Убей его». Только что началась решающая Сталинградская битва — не до сантиментов. А в 1945-м, когда фашисты уже не угрожают нашей стране, советское руководство транслирует совсем иной месседж: «Гитлеры приходят и уходят, а народ германский, а государство германское остается».

Подняв на щит самую человеконенавистническую идеологию расового превосходства, нацисты рвались на Восток, чтобы расчистить от «недолюдей» новое жизненное пространство для немцев. Русские же в ответ поступили с немцами по-человечески. Даже после всего того, что устроили нацисты на оккупированных территориях СССР.

Может, поэтому мы и победили? Потому что не делили народы на хорошие и плохие. Потому что отчаянно защищали свой дом и не стремились разрушать чужие. Потому что в основе нашего мировоззрения, при всех девиациях современной цивилизации по-прежнему лежит культ жизни, а не смерти.

До тех пор пока нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, мы живы. Пока сохраняется индивидуальная и коллективная память о Великой Победе — мы живы. Как народ. И как страна.

И в этом году на 9 мая мы с вами снова прошагаем в «Бессмертном полку» с портретами наших ветеранов от Москвы до самых до окраин. Споем хором «Журавлей» и «Смуглянку». И скажем себе и миру: «Будем жить!».

Автор — руководитель аналитического центра «СтратегПРО»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора