Франция не пригласила РФ на празднование годовщины окончания Второй мировой войны

Россию не пригласили во Францию на празднование годовщины окончания Второй мировой войны, а именно 8 мая по европейской традиции. Об этом рассказал в пятницу, 6 мая, посол РФ в Париже Алексей Мешков в ходе общения с журналистами.

«Восьмого мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвященные победе во Второй мировой войне. Всегда послы, и военные атташе — сначала Советского союза, потом России, Белоруссии как стран, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом, приглашались. В этом году нам места на трибуне не нашлось. Хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — заявил дипломат.

В западных странах окончание Второй мировой войны отмечают 8 мая — именно в этот день в 23:01 по среднеевропейскому времени вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции Германских вооруженных сил. По московскому времени это произошло на два часа позже — в 01:01 9 мая.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не стал приглашать лидеров других стран на празднование Дня Победы в Москву. По его словам, это не юбилейная дата, но «святой праздник для всей России».

Участие в праздничных мероприятиях президента Белоруссии Александра Лукашенко также пока не планируется, добавил Песков.