Ставка на перестройку

В ожидании сезона отпусков особенно актуален вопрос ценовой стабильности. Необходимость запланировать отдых и рассчитать расходы с учетом возможного роста цен побуждают обратиться к прогнозам инфляции, курса рубля и динамики ключевой ставки. Консенсус-прогноз экономистов перед заседанием Банка России в конце апреля предполагал снижение ключевой ставки до 15%. Но итоговое значение оказалось ещё меньше — 14%. Стоит ли ожидать продолжения понижения ставки уже 10 июня? Повлияет ли укрепление рубля на стабильность цен?

Итогом заседания 29 апреля стало то, что рынок получил важный сигнал, касающийся курса рубля. Лишь относительно крепкий рубль способен остановить дальнейшее снижение объема импорта, который влияет и на доступность привычных для потребителей товаров, и дает возможность промышленным предприятиям сохранить объемы производства. Справедливо, что текущий рекордный рост платежного баланса — это негативная тенденция, так как импорт сокращается быстрее экспорта. Показательна статистика импорта из Германии, второго по величине торгового партнера России. Объем ввоза в РФ из этой страны в марте рухнул на 62,3% к февральскому уровню. Даже с учетом усилий государства по поддержанию импорта в общем по итогам 2022 года он сократится, согласно прогнозу ЦБ, на 32,5–36,5%.

С необходимостью поддерживать курс рубля может быть связана и задержка с решением об изменении уровня обязательной продажи валютной выручки. Экспортеры по-прежнему продают 80%, хотя ЦБ предложил правительственной комиссии обнулить обязательную продажу иностранных денег для несырьевых экспортеров и снизить её до 50% для сырьевых. С учетом уменьшения спроса на валюту со стороны импортеров, физических лиц и финансовых организаций рубль продолжает укрепление. Так, до 50% объема валютных спот-торгов на бирже обеспечивают соответствующие операции экспортеров по продаже валюты. Чрезмерное укрепление курса российской денежной единицы также невыгодно для экономики, оно не «поощряет» экспорт и способствует снижению числа рабочих мест. Ранее в базовом прогнозе социально-экономического развития закладывался средний курс 72,1 руб./$ в 2022.

В то же время восстановление курса национальной валюты становится основным препятствием роста инфляции. По оценке на 22 апреля, годовой рост цен составил 17,6% (после 16,7% в марте). С начала года к 22 апреля потребительские цены выросли на 11,32%. В базовом сценарии Банк России ожидает, что в предстоящие месяцы годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы и составит 18–23% по итогам 2022 года. Таким образом, существенного ускорения инфляции от текущих значений до конца года не произойдет.

Инфляция в России с 16 по 22 апреля ускорилась до 0,25% с 0,2%. 13 мая Росстат опубликует данные по инфляции потребительских цен за апрель. Если ярко выраженной тенденции к замедлению не будет, вероятность сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании повысится.

Дезинфляционным фактором станет снижение потребительской и производственной активности. Снижение ВВП по прогнозу ЦБ составит 8–10%. Нижняя точка спада придется на IV квартал текущего года.

Вероятно, внешний сектор останется основной опорой для российской экономики. Несмотря на то, что в неэнергетическом секторе будет наблюдаться значительное сокращение объемов, экспорт энергоносителей из России снизится умеренно (–10% объемов экспорта нефти). Что касается потребления и инвестиций, возможен существенный, двузначный спад.

Ход процесса структурной перестройки экономики, а также, как сообщает регулятор, «риски со стороны внутренних и внешних условий» будут влиять на вердикт по ключевой ставке в июне. Однако эти процессы весьма инертны, и при отсутствии резкой реакции финансовых рынков на возникающие риски решение будет принято на основе данных по инфляции, инфляционных ожиданий и прогнозов динамики цен.

Для понимания того, какое решение ЦБ примет в июне, используем прогноз регулятора в рамках базового сценария: «С учетом того что с 1 января по 3 мая 2022 года средняя ключевая ставка равна 14,1%, с 4 мая до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 11,7–14%». До конца года Банку России предстоит провести пять заседаний и в сценарии, при котором среднегодовая ставка снизится до 11,7%, в конце года ключевая может достичь 10% с темпом снижения в рамках 1 п.п. на каждом из заседаний.

Если же среднегодовая ставка останется на уровне 14%, то ее изменений в этом году мы больше не увидим. В пользу последнего говорит то, что, согласно позиции регулятора, «денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние». И снижение ставки значительно ниже значений фиксируемой (за последние 12 месяцев) инфляции будет неблагоприятно для ценовой стабильности. К тому же по данным макроэкономического опроса Банка России, проведенного в апреле среди 27 экономистов из различных организаций, медианное значение ставки в 2022 году составит 14,5% (выше текущего значения).

До заседания ЦБ остается достаточно много времени, и регулятор может как пойти как на снижение ставки на 1 п.п., так и оставить ее на текущем уровне. Снижение на меньшую величину маловероятно. Осторожные действия, например, снижение на 25–50 б.п., характерны для периода «тонкой настройки», при незначительной волатильности макропоказателей.

Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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