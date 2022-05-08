Дань поколений

В этом году мы отмечаем 77-ю годовщину Великой Победы. Это день памяти, день благодарности нашим отцам, дедам и прадедам за то, что они тогда остановили врага, спасли страну, освободили другие государства от нацистского гнета.

Среди красных дат это очень необычный день. Трудно, пожалуй, найти другой, столь же переполненный великим победным торжеством с одной стороны и бесконечной печалью от тяжести и невосполнимости понесенных утрат с другой. В этом удивительном сочетании радостного и трагичного, в ощущении причастности к великому, к истории, к победе. В конце концов, победе жизни над смертью!

Отметить день 9 Мая в каждом доме — традиция. А ею, традицией, становится действие или событие, память о котором вне времени находит отзвук в сердцах людей, народа. Традиция не может прийти сверху, не может быть навязана людям приказом или распоряжением. Сколько в календаре праздников и памятных дат, светских и религиозных, военных и гражданских, культурных и исторических? Огромное множество, а так празднуются единицы. Традиция. Она и в календаре, и в сердце. Поровну.

Десять лет назад в Томске родилась поистине народная традиция. День Победы с тех дней оказался расцвечен народным маршем — маршем «Бессмертного полка»! Знаменательно, что откликнулись и участвуют по этот день в марше не только россияне, но, как мы привыкли говорить, жители стран ближнего зарубежья, и не только ближнего, и не только по эту сторону глобуса.

Идет время, меняются поколения… Стираются детали, уходят краски прошедшего, время неумолимо. Марш «Бессмертного полка» подтвердил и продолжает подтверждать, что День Победы — это личный праздник для всех россиян. Всех вместе, но и каждого! Нет таких семей, где не хранят бережно память о подвиге кого-то из предшествующих поколений, прошедших самую кровавую войну.

Сила этой инициативы определяется именно ее личностной спецификой — обращенностью к семейным и родственным воспоминаниям, к образам и судьбам конкретных воевавших и трудившихся для фронта предков. Наши предки, отдавшие жизни в борьбе с врагом, объединяют нас через столько лет: и стариков, и тех, кто младше, и совсем молодых. Посмотрите, кто несет фото воевавших, — представители всех поколений живущих! И так перед нашими глазами встает подвиг народа, объединяет людей разных национальностей. Они одержали Великую Победу.

Сегодня готовятся принять участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, многие жители освобожденных от неонацистской тирании территорий Донбасса. Впервые за долгие годы оставшиеся в живых участники войны смогут надеть боевые награды и принять участие в праздновании 9 Мая на востоке Украины.

В шествии «Бессмертного полка» в Москве примут участие делегаты из всех областей братской Белоруссии. Они пройдут по Красной площади организованной колонной, сохраняя историческую память о братстве народов, завоевавших Победу — нашу общую Победу!

Акция «Бессмертный полк», как бы она ни называлась в разных странах, является уникальным символом, скрепляющим евразийское цивилизационное пространство. Память о совместном участии в страшной войне, о победе над коричневой чумой является сегодня важной частью цивилизационного кода, объединяющего нас в большую евразийскую цивилизацию.

Автор — экс-председатель Госдумы, посол РФ в Белоруссии, председатель высшего совета партии «Единая Россия»

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