Водитель легковушки пострадал в ДТП на трассе в Коми

В Усть-Куломском районе Коми в результате дорожной аварии серьезно пострадал опытный водитель. Об этом ИА «Комиинформ» сообщили в УГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 5 мая на 175-м км автодороги Сыктывкар–Троицко-Печорск. По предварительным данным, 62-летний водитель Hyundai Solaris потерял управление и вылетел в кювет.

Автомобилист получил различные травмы и был госпитализирован. Медики диагностировали у него черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Как уточнили в Госавтоинспекции, от более серьезных травм мужчину спас пристегнутый ремень безопасности.

По данным ведомства, пострадавший получил права в 1979 году.

5 мая сообщалось о ДТП с участием пьяного водителя в Сахалинской области. Автомобилист допустил опрокидывание иномарки Honda Fit, в результате чего пострадали пять человек.