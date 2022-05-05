Пять человек пострадали в ДТП с пьяным водителем на Сахалине

Пять человек получили травмы в результате ДТП с опрокинувшимся автомобилем в Сахалинской области. По данным ГИБДД, водитель иномарки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Авария произошла на дороге Невельск–Шебунино в Невельском районе утром 5 мая. По данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель не справился с управлением автомобилем Honda Fit, допустил съезд в правый кювет и опрокидывание машины. Сам автомобилист и четверо его пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, сообщает ИА SakhalinMedia.

По факту ДТП проводится проверка. Установлено, что у автомобилиста нет права управления транспортным средством.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП в Ленинском районе Новосибирска. При столкновении двух легковушек травмы получили подросток и пятилетняя девочка. По предварительной версии, водитель Toyota,выезжая из двора, не предоставил преимущество машине Datsun.