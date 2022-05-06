Пять человек пострадали в ДТП в Псковской области
Пять человек получили травмы в результате столкновения двух машин в Псковской области. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.
Авария произошла в микрорайоне Любятово. Вечером 5 мая столкнулись автомобили Mazda и ВАЗ-2114. В иномарке пострадали водитель и пассажир, в отечественной легковушке травмы получили три человека, пишет «Псковская лента новостей». Все пострадавшие — взрослые.
Сотрудники Госавтоинспекции уточняют обстоятельства столкновения.
5 мая сообщалось о ДТП с участием пьяного водителя в Сахалинской области. Автомобилист допустил опрокидывание иномарки Honda Fit, в результате чего пострадали пять человек.