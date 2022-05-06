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Два штата США подали иск против Байдена за сговор с соцсетями в сфере цензуры

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Джо Байден
Фото: Global Look Press/IMAGO/Oliver Contreras
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Генеральные прокуроры американских штатов Миссури и Луизианы Эрик Шмитт и Джефф Лендри подали 5 мая иск против представителей администрации президента США Джо Байдена за сговор с соцсетями Meta (признана экстремистской в РФ), Twitter и YouTube с целью усиления цензуры и нарушения свободы слова. Сведения об этом появились в материале канала Fox News от 5 мая.

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«В иске утверждается, что федеральное правительство нарушило конституционные права на свободу слова в ходе «одного из величайших нападений [на конституционные права граждан США] со стороны чиновников федерального правительства в истории страны», — говорится в публикации.

Истцы обвиняют представителей администрации Байдена в «принуждении, угрозах и оказании давления на платформы социальных сетей с целью подвергнуть цензуре неугодных ораторов и точки зрения, используя угрозы неблагоприятных действий правительства».

В частности, в иске рассматриваются случаи, когда соцсети удаляли по требованию администрации Байдена сведения о ноутбуке сына президента США Хантера Байдена, теории китайского происхождении вируса COVID-19, а также критику коронавирусных ограничений и голосования по почте.

«В прямом противоречии с Первой поправкой и свободой слова администрация Байдена ведет пагубную кампанию, направленную как на оказание давления на гигантов социальных сетей с целью подвергнуть их цензуре и подавлению высказываний, так и на прямую работу с этими платформами для достижения этой цензуры в ошибочной и оруэлловской кампании против «дезинформации». Я не буду сидеть сложа руки, пока администрация Байдена пытается попирать права жителей штата Миссури и американцев, закрепленные в Первой поправке», — заявил Шмитт в беседе с каналом.

21 марта в американском обществе получила большой резонанс история с компрометирующими письмами Хантера Байдена, найденными в 2020 году на брошенным им в ремонтной мастерской ноутбуке. Обнаруженная корреспонденция подтверждает, что сын президента использовал свое политическое влияние в зарубежных деловых отношениях. В частности, речь идет о переписке, которую Байден-младший вел со своей электронной почты с представителями украинской нефтегазовой компании Burisma, где он занимал пост члена совета директоров.

Хантер Байден находится под следствием за неуплату налогов с тех пор, как его отец был вице-президентом, но в 2018 году расследование расширилось, чтобы выяснить, как его международные деловые отношения пересекаются с политической карьерой президента Байдена.

9 апреля 2021 года эксперты установили подлинность писем и фотографий, которые содержались в ноутбуке Хантера Байдена.

В марте того же года FOX News сообщил, что Хантер Байден рассказал в автобиографии о том, что жалеет об опыте работы в Burisma. Это, по его словам, привело к обвинениям в коррупции и использовании его имени, для того чтобы навредить Джо Байдену.

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