Два штата США подали иск против Байдена за сговор с соцсетями в сфере цензуры

Генеральные прокуроры американских штатов Миссури и Луизианы Эрик Шмитт и Джефф Лендри подали 5 мая иск против представителей администрации президента США Джо Байдена за сговор с соцсетями Meta (признана экстремистской в РФ), Twitter и YouTube с целью усиления цензуры и нарушения свободы слова. Сведения об этом появились в материале канала Fox News от 5 мая.

«В иске утверждается, что федеральное правительство нарушило конституционные права на свободу слова в ходе «одного из величайших нападений [на конституционные права граждан США] со стороны чиновников федерального правительства в истории страны», — говорится в публикации.

Истцы обвиняют представителей администрации Байдена в «принуждении, угрозах и оказании давления на платформы социальных сетей с целью подвергнуть цензуре неугодных ораторов и точки зрения, используя угрозы неблагоприятных действий правительства».

В частности, в иске рассматриваются случаи, когда соцсети удаляли по требованию администрации Байдена сведения о ноутбуке сына президента США Хантера Байдена, теории китайского происхождении вируса COVID-19, а также критику коронавирусных ограничений и голосования по почте.

«В прямом противоречии с Первой поправкой и свободой слова администрация Байдена ведет пагубную кампанию, направленную как на оказание давления на гигантов социальных сетей с целью подвергнуть их цензуре и подавлению высказываний, так и на прямую работу с этими платформами для достижения этой цензуры в ошибочной и оруэлловской кампании против «дезинформации». Я не буду сидеть сложа руки, пока администрация Байдена пытается попирать права жителей штата Миссури и американцев, закрепленные в Первой поправке», — заявил Шмитт в беседе с каналом.