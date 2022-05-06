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Страховщики запустят более дешевые полисы с урезанным покрытием

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Полис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Страховые компании активно запускают новые продукты с франшизой и ограниченным набором рисков, чтобы сделать полисы дешевле на фоне кризиса. Об этом «Известиям» рассказали представители компаний.

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Так, в РЕСО-Гарантия в ближайшее время планируют расширить сегмент ДМС продуктами с франшизой, а также начать предлагать ограниченное покрытие по добровольному автострахованию. В «МАКС» разрабатывают КАСКО с франшизой, которая не применяется при ремонте автомобиля, если был установлен виновник аварии, и им оказался не страхователь.

Спрос на такие продукты увеличивается в период кризисов, так как у клиентов снижается покупательная способность. При этом следует учитывать, что в урезанном покрытии некоторые риски не учитываются, а в случае франшизы потребитель должен будет доплатить установленную сумму в случае обращения по страховке, отметил заместитель генерального директора РЕСО-Гарантия Игорь Иванов.

На фоне текущих событий, например, значительно выросли цены на авто, что отразилось на стоимости КАСКО. Однако страховщики должны предлагать массовый продукт и найти возможность снизить цены полисов, для этого они начнут запускать новые продукты с франшизой и ограниченным набором рисков, сообщили во Всероссийском союзе страховщиков. В компаниях также отметили, что ожидают рост спроса на такие полисы.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

«Никто не рискует: страховщики запускают урезанные полисы по низким ценам»

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