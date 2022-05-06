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Авиаторы рассказали о подготовке к параду Победы на авиабазе Хмеймим

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Репетиция парада победы
Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Военные самолеты и вертолеты под управлением сирийских летчиков примут участие в параде на российской авиабазе Хмеймим, посвященном 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. О совместной с сирийскими коллегами подготовке к параду рассказали российские летчики 6 мая.

«Репетируем пролет совместно с сирийскими военнослужащими. Конечно, присутствует языковой барьер, но с нами проводится предварительная подготовка, на которой мы обсуждаем все моменты. Сперва проходим весь маршрут на земле. Это называется пеший полет: экипажи выстраиваются в нужном порядке, скажем так, запоминаем мышечно, кто за кем идет и так далее, поэтому нормально срабатываемся», — пояснил командир экипажа вертолета Ми-8 Владимир Николаев.

Сирийские пилоты управляют истребителями МиГ-29 и вертолетами Ми-24. По оценке российских военнослужащих, они достигли в этом успехов. Во многом уровень вылета зависит от наземной подготовки, которой занимаются техники. Они подходят к своей работе с особым вниманием из-за торжественности мероприятия.

«Перед вылетом тщательно проверяем всю технику, так как мероприятие общественно важное. По времени на это уходит от часа до полутора, в зависимости от поставленных задач», — рассказал участник парада Владимир Хомутов.

Он уже сбился со счета, какой это на его памяти парад за 26 лет службы в военной авиации, но каждый раз он неизменно очень волнуется.

«9 Мая — очень важная дата, так как и в семье были участники [войны]. Дед получил орден Красной Звезды за боевые отличия, поэтому каждое 9 Мая мы с семьей вспоминаем об этом», — рассказал он.

Предполагается, что пролет авиации завершит парад: вертолеты будут идти строями с флагами России и Сирийской Арабской Республике (САР). Всего в торжественном мероприятии запланировано участие свыше 1,2 тыс. военнослужащих и более 80 единиц боевой техники, из которых свыше 20 единиц — авиационной техники российской группировки войск РФ в Сирии и вооруженных сил САР.

В воздушной части парада можно будет увидеть самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, мощные и грозные Су-34 и Су-35, вертолеты Ка-52.

А пока авиаторы репетируют в небе, на бетонке авиабазы Хмеймим проходит совместная отработка наземной части парада, в которой также участвуют расчеты российских и сирийских подразделений. Здесь же можно увидеть и заслуженного ветерана — танк Победы Т-34, а также адаптированные для парада под кабриолеты те самые грозные «Тигры».

Ранее, 3 мая, на российской авиабазе Хмеймим состоялась совместная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В строю — подразделения Вооруженных сил России и Сирийской Арабской Республики.

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