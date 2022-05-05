Британцы раскритиковали свое правительство за военную помощь Украине

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали британское правительство за чрезмерные поставки оружия Украине и недостаточную поддержку собственного населения в условиях высокой инфляции.

В статье издания приводилась статистика о сокращении потребления мяса и алкоголя в Великобритании в апреле по сравнению с данными прошлого года. Журналисты отметили, что рост счетов за энергию, бензин и продукты питания вынуждает граждан Соединенного Королевства быть более избирательными в собственных тратах, чаще отказывая в покупке спиртного и мясных продуктов.

«[Премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон должен перестать финансировать вооруженный конфликт, который нам не по карману. Хватит водить нас за нос!» — написал один из пользователей.

«Наше правительство некомпетентно. Половина страны с трудом догоняет инфляцию, в это время Джонсон спускает наши деньги на Украину. Лучше бы потратил их здесь, в нашей стране», — отметил другой.

«Правительство заботится о здоровье нации, устанавливая нижнюю ценовую границу на мясо, выпивку и другие предметы роскоши, такие как еда, бензин, отопление», — написал еще один читатель.

Накануне министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис в эфире канала Sky News посоветовал гражданам Великобритании покупать более дешевую пищу взамен «брендовой». Он также признал, что повышение уровня стоимости продуктов «несомненно окажет давление на бюджеты домохозяйств», которые уже испытывают трудности с растущими счетами за электроэнергию.

Днем ранее Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения. По его словам, британское правительство подготовило новый пакет военной помощи Украине на сумму £300 млн ($375 млн).

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ее началу предшествовало обострение ситуации в Донецкой и Луганской народных республиках из-за обстрела со стороны украинских военных. Руководители республик обратились к РФ с просьбой о помощи.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»