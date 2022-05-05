Зеленую зону создадут вдоль трамвайной линии в Краснодаре

В Краснодаре вдоль новой трамвайной линии по улице Московской создадут зеленую линию. Первый этап высадки деревьев и кустарников в направлении трамвайных путей начнется в этом году.

О проекте рассказал глава Краснодара Андрей Алексеенко. По его словам, в качестве примера может служить улица Ставропольская, где деревья и кустарники разных сортов вдоль трамвайных путей высадили более 10 лет назад. Теперь это одна из визитных карточек города.

Схема озеленения территории вдоль новой трамвайной линии разработали специалисты городского центра озеленения и экологии.

ИА KrasnodarMedia пишет, что линию запустили в последний день марта. Она стала первым подобным проектом за последние 20 лет.

Ранее Краснодар включили в список самых востребованных железнодорожных направлений на майские праздники. Город занял пятое место после Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Нижнего Новгорода.