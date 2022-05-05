Турецкие застройщики начали продавать квартиры за биткоины

Иностранные девелоперы активно осваивают расчеты в криптовалюте, такие сделки готовы совершать и россияне, подыскивающие себе недвижимость за рубежом. Об этом «Известиям» рассказал рассказывает руководитель центра новостроек компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Расчеты в криптовалюте сейчас считаются одними из самых безопасных, в Турции криптокошельки есть почти у каждого крупного застройщика, в договоре по-прежнему указывается цена в евро, криптовалюта конвертируется по биржевому курсу, комиссия при этом составляет всего от 1,5 до 3%, рассказал он.

По словам Сергея Зайцева, самые доступные квартиры в популярных у россиян городах Турции при нынешнем курсе стартуют по цене от 1,5 биткоина. В ОАЭ схожая ситуация, но здесь самые доступные из популярных квартир стоят от 2–3 биткоинов.

«Спрос на квартиры в Турции и ОАЭ со стороны россиян сохраняется стабильно высоким, однако здесь нет проектного финансирования, и поэтому к выбору недвижимости нужно подходить очень тщательно, чтобы дом, в котором приобретена квартира, точно был достроен, и фиксировать курс криптовалюты в момент покупки, поскольку он очень волатильный», — предупредил эксперт.

Традиционно в Турции россияне начинают поиск квартир с наиболее доступных вариантов по цене от 1,5 биткоина — как правило, это очень скромное жилье в районе со слаборазвитой инфраструктурой. Но покупают более дорогие квартиры формата 2+ — квартира с двумя изолированными комнатами и кухней/гостиной — по цене в районе €75–90 тыс., или 2–3 биткоина. Это уже недвижимость по типу пятизвездочного отеля, где собственник имеет доступ к бассейну, бане, сауне, хамаму, релакс-зонам, фитнес-залу, детским игровым комнатам и прочим бонусам. Часто россияне рассматривают недвижимость в тех районах, где раньше отдыхали, добавил руководитель центра новостроек «Этажей».

По его словам, это, например, районы Аланья, Махмутлар, Авсалар, где сейчас проживает в основном русскоязычное население и нет языковых барьеров. Также есть интерес к центральным районам, которые привлекают более развитой инфраструктурой, отметил он.

В октябре 2021 года партнер агентства элитной недвижимости Savills в России Ирина Мошева сообщила «Известиям», что среди россиян, интересующихся зарубежной недвижимостью в бюджетном сегменте, популярностью пользуются Турция и Болгария, в среднем — Черногория, Португалия, Испания и Кипр, в более дорогом — Италия и Франция. В инвестиционных целях граждане РФ покупают жилье в Великобритании и Германии.

При этом в агентстве недвижимости Knight Frank заявили «Известиям», что Греция стала самым востребованным направлением среди обеспеченных россиян для вложений в недвижимость. По итогам III квартала 2021 года основной спрос пришелся на Грецию — 20% запросов, Португалию — 19%, Кипр — 13%, Испанию — 7% и Великобританию — 5%.