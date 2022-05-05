В Сербии откроют памятник на месте атаки американцами советских войск

В сербском городе Ниш 8 мая откроют памятник, установленный на месте нападения 7 ноября 1944 года американской авиации на колонну 6-го Гвардейского стрелкового корпуса Красной армии. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба Русского дома в Белграде.

Инициатором установки памятника, помимо самого Русского дома, выступило посольство РФ в Сербии.

Ожидается, что в церемонии открытия среди прочих примут участие посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко и представители сербского правительства.

7 ноября 1944 года в ходе Второй мировой войны американские войска по ошибке открыли огонь по своим: атаковали советскую транспортную колонну. Погибли 34 солдата и офицера.

В ходе ответной авиаатаки советские летчики сбили от двух до семи американских самолетов.

Руководства США и СССР решили не предавать инцидент огласке, а командование армии США извинилось перед советскими войсками.

Ранее, 21 апреля, администрация Рязани сообщила о планах по торжественному открытию памятного знака воинам-связистам. Он был установлен в декабре 2021 года, но его официальное открытие до сих пор не состоялось.