Памятный знак воинам-связистам торжественно откроют в Рязани

Администрация Рязани сообщила о планах по торжественному открытию памятного знака воинам-связистам. Мероприятие состоится в начале мая.

Концепцию торжественного открытия представители администрации обсудили с группой выпускников Рязанского высшего военного командного училища связи. Об этом сообщает 62INFO.ru. Руководитель сообщества выпускников отметил, что на данный момент на территории рядом с памятником проводятся субботники.

Знак был установлен в декабре 2021 года, но его официальное открытие до сих пор не состоялось. По данным сайта региональной общественной организации ветеранов и выпускников РВВКУС, мероприятие состоится 7 мая.

В начале апреля в бывшем здании училища связи произошел пожар. После этого все законсервированные здания в городе, находящиеся в областной собственности, взяли под круглосуточную охрану.