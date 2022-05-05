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Жительница Петербурга госпитализирована после падения на катере

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Жительница Санкт-Петербурга госпитализирована в реанимационное отделение после отдыха на катере в Ленинградской области. Женщина упала с лестницы судна.

Инцидент произошел 3 мая на базе отдыха в Кировском районе. По данным телеканала «78», при падении с лестницы на катере 43-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, а также ушибы и гематомы лица. Пострадавшую доставили в Александровскую больницу.

Состояние женщины врачи оценивают как тяжелое, женщина находится в реанимации.

21 апреля в Саратовской области 56-летний рыбак выпал из лодки. Местные жители незамедлительно вытащили потерпевшего на берег, однако прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

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