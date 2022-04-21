Рыбак выпал из лодки и утонул в Саратовской области

Следственный комитет проводит проверку по факту гибели 56-летнего рыбака в Саратовской области. Мужчина выпал из лодки.

Инцидент произошел днем 21 апреля в селе Шумейка Энгельсского района. По данным очевидцев, рыбак упал в воду, местные жители незамедлительно вытащили потерпевшего на берег. Прибывшие медики констатировали смерть рыбака, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Следователи осмотрели место происшествия. Для установления точной причины смерти мужчины будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

19 апреля на Зейском водохранилище в Амурской области под лед провалился грузовик «Урал». Водитель и двое его пассажиров погибли.