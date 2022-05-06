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В ЕП усомнились в перспективах консенсуса по нефтяному эмбарго РФ

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Фото: REUTERS/Janis Laizans
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В Евросоюзе есть государства, которые выступают против эмбарго на том основании, что у них давние стабильные отношения с Россией в энергетической сфере. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик.

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«Я предполагаю, что консенсуса в этом вопросе не будет. Есть государства, которые выступают против эмбарго на том основании, что у них давние стабильные отношения в энергетической сфере с Россией. Правительства этих стран прислушиваются к гражданам и хотят поддерживать выгодные отношения с Москвой, чтобы удержать цены на энергоносители», — отметил евродепутат.

Он также добавил, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее говорил о недостаточной поддержке со стороны членов ЕС полного эмбарго или карательного тарифа на импорт нефти и газа из России.

«Ситуация вполне закономерная, ведь далеко не везде главенствует политический активизм», — заключил политик.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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