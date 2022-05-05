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Систему Fan ID введут на стадионе «Нижний Новгород» с июля

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С 4 июля 2022 года на стадионе «Нижний Новгород» заработает система Fan ID. Паспорт болельщика (Fan ID) представляет собой электронный документ для идентификации зрителя. Это помогает поддерживать общественный порядок на спортивных объектах и обеспечивать безопасность.

Подобную систему вводили на время чемпионата мира по футболу в 2018 году, однако тогда многие фанаты восприняли новшество с неодобрением из-за необходимости введения своих личных данных.

Также паспорта болельщика введут на стадионах «Ростов Арена», «Екатеринбург Арена», «Ак Бар Арена», «Фишт» и «Самара Арена», уточняет ИА «НьюсНН».

Ранее о намерении бойкотировать футбольные матчи, на которые можно будет попасть только при оформлении Fan ID, заявили болельщики футбольных клубов «Спартак» и «Зенит». Фанаты «Зенита» назвали нововведения «непрозрачными, репрессивными и избыточными». Болельщики «Спартака» отметили, что отказываются «принимать навязываемые правила» и бойкот продлится до момента полной отмены принятого закона.

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