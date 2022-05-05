Некоторые иностранные продуктовые ритейлеры могут покинуть Россию

Минпромторг опасается, что продуктовые сети заявят о своем уходе из России по примеру непродуктовых иностранных ритейлеров, рассказали сказали «Известиям» в ведомстве.

Поэтому министерство подготовило законопроект, который разрешит ритейлерам приобретать другие компании, если оборот торговой сети в этом регионе превышает 25% в денежном выражении. Документ уже внесли в правительство, в ближайшее время он должен быть рассмотрен на комиссии по законопроектной деятельности. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила законопроект, отметил источник «Известий», близкий к службе.



«Мы предложили данный законопроект исходя из того, что в настоящее время некоторую долю рынка занимают продовольственные торговые сети с иностранным участием. С учетом того что с рынка временно ушли многие иностранные компании, мы не исключаем, что, несмотря на заявления иностранных ритейлеров, они последуют примеру коллег», — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что это может повлечь за собой потерю сотрудниками их компаний рабочих мест — прежде всего это касается кассиров, грузчиков, работников отделов магазинов. Также возможно появление рисков, связанных с ухудшением доступности товаров первой необходимости для населения. Чтобы избежать подобных негативных последствий, Минпромторг решил разработать и внести такой законопроект.

Источник «Известий», близкий к ведомству, добавил: пока речь идет о 19 магазинах иностранной «Призмы» — это единственный реальный кейс на данный момент. Сети Metro, «Зельгрос», «Глобус» и другие об уходе не объявляли.

Иностранные компании начали прекращать сотрудничество с Россией после того, как страны Запада ввели новые санкции, в том числе в отношении российских энергоресурсов. Это было сделано в ответ на проведение Москвой специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Кремле пояснили, что в задачи операции входят демилитаризация и денацификаци.

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