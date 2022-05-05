Река Обь за сутки поднялась на 24 см на территории Нижневартовска

Подъем уровня реки Обь на территории Нижневартовска составил 24 см. Об этом сообщает Муксун.fm со ссылкой на администрацию города.

В мэрии уточнили, что ледоход в 2022 году начался 1 мая. На текущий момент уровень воды составляет 705 см. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пиковый уровень воды во время половодья составит 840–920 см.

Гидрологическую обстановку в мэрии называют стабильной. Проверка уровня воды ведется в ежедневном режиме.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске с 29 апреля по 10 мая введен особый противопожарный режим.