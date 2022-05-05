В ЕС рисуют драматичные сценарии отказа от российских ресурсов

В странах ЕС рисуют всё более драматичные сценарии отказа от российских энергоресурсов. В Словакии заявили, что запрет на импорт уничтожит европейскую экономику. Братислава напрочь отказалась вводить эмбарго, сообщает телеканал «Известия». Неизбежность энергокризиса признают Австрия и Чехия. Так, в Австрии цены для домохозяйств на энергию в марте выросли на рекордные 42,4%. Дорожает и топливо: в прошлом году дизель стоил на 55% меньше. Стоимость газа в марте выросла на 73,1% по сравнению с 2021-м.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.