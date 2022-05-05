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Полиция Испании подтвердила задержание Шария по международному ордеру

Полиция Испании подтвердила задержание украинского блогера Анатолия Шария
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Фото: TASS/Zuma
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Национальная полиция Испании в четверг, 5 мая, подтвердила информацию Службы безопасности Украины (СБУ) о задержании украинского блогера Анатолия Шария. Арест произошел на основании международного ордера, сообщили в местном издании elDiario.

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СБУ разыскивала Анатолия Шария, так как считает его виновным в нарушении двух статей Уголовного кодекса Украины: 111 (предательство); и 161 (нарушение принципа равенства граждан по признаку расы, национальности, вероисповедания, инвалидности и др.).

Блогера задержали благодаря тесному сотрудничеству между украинскими службами и правоохранительными органами Испании. По версии следствия, Шарий вел незаконную деятельность с целью подрыва безопасности Украины в информационной среде.

«Доказательства следствия подтверждаются серией экспертных исследований, которые установили, что интервью и выступления Шари содержат доказательства его подрывной деятельности против Украины. В прошлом году он был объявлен подозреваемым», — добавили в издании, отметив, что на родине блогеру грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным «Известий», на сайте Interpol не было обнаружено никаких данных, которые подтверждали бы то, что он был объявлен в международный розыск.

Ранее в этот же день сообщалось, что еще 4 мая правоохранительные органы Испании задержали Шария. Это стало возможным благодаря тесному взаимодействию СБУ с офисом генерального прокурора, международными партнерами и в результате многоуровневой спецоперации украинских правоохранителей.

Шарий подозревается в государственной измене, дело в его отношении было возбуждено в ноябре 2020 года. Кроме того, по мнению следователей СБУ, блогер осуществлял противозаконную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

20 марта Шарий прокомментировал приостановление на Украине деятельности ряда оппозиционных политических партий, в том числе его фракции «Партии Шария». В своем комментарии блогер назвал президента Украины Владимира Зеленского «диктатором на минималках».

Блогер известен критикой действий Киева в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

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