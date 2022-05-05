Больные муковисцидозом попросили Минздрав увеличить им время приема у врачей

Пациентская организация «Помощь больным муковисцидозом» обратилась в Минздрав с просьбой увеличить время приемов у врачей-специалистов. Соответствующее письмо (документ есть в распоряжении «Известия») было направлено в ведомства 4 мая.

«Лимита времени, который определен Минздравом на посещение врача, недостаточно. Мы понимаем, что он рассчитывается из средних показателей, но на полноценный амбулаторный прием пациента с муковисцидозом требуется больше времени», — пояснила председатель правления организации Ирина Мясникова.

Еще в 2019 году сотрудники Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОИЗ) Минздрава изучили хронометраж посещений врачей-специалистов для пациентов с муковисцидозом. Согласно расчетам экспертов, прием у пульмонолога должен длиться 119 минут, у педиатра — 112 минут, у реабилитолога — 96 минут.

Именно эти нормативы «Помощь больным муковисцидозом» и предлагает утвердить Минздраву.

Действующие же нормативы отводят 26 минут на пульмонолога, 15 минут на педиатра и 35 на фтизиатра (реабилитолога).

«Прием врача длится от 15 до 30 минут, а пациенты с муковисцидозом — это очень уязвимые люди с полиорганным поражением. С ними необходимо и обсудить антибактериальную терапию, и проговорить правила приема препаратов, техники ингаляции, и рассказать о том, как обрабатывать жилье, и проконтролировать их состояние. Это невозможно сделать за полчаса», — отметила руководитель научно-клинического отдела муковисцидоза МГНЦ Елена Кондратьева.

В Минздраве «Известиям» сообщили, что на основании расчетов, проведенных специалистами ЦНИИОИЗ, подготовлен проект приказа с новыми нормами времени на посещение врачей пациентами с муковисцидозом. Документ проходит внутриведомственное согласование.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Счет на минуты: Минздрав просят увеличить время приема у врачей»