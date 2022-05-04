Три лесных пожара ликвидировали в Ульяновской области

За минувшие сутки в Ульяновской области ликвидировали три лесных пожара. Об этом сообщает ulpravda.ru со ссылкой на министерство природы и цикличной экономики региона.

Первое возгорание было зарегистрировано в Барышском лесничестве. Огонь охватил несанкционированную свалку, которая расположена вблизи лесного массива. Специалисты отмечают, что собственники не провели опашку земельного участка.

Еще один пожар в лесничестве произошел недалеко от рабочего поселка имени В.И. Ленина. Причиной возгорания назвали неосторожное обращение с огнем.

В Старомайнском лесничестве огонь перешел в лес из поймы реки Волги, где загорелся камыш.

Ранее сообщалось, что в первые майские выходные в Удмуртии ликвидировали 21 возгорание травы. Общая площадь горения составила 11 га.