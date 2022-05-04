Больше 20 травяных палов ликвидировали в Удмуртии за выходные

В Удмуртии во время праздничных выходных ликвидировали 21 возгорание травы. Общая площадь горения составила 11 га.

По данным МЧС, с 21 апреля зарегистрировано 37 ландшафтных пожаров, 12 возгораний зафиксировано в Завьяловском районе. В ведомстве уточняют, что в 90% случаев причиной возгорания становится неосторожное обращение с огнем. К ответственности за нарушение правил пожарной безопасности привлекут больше 20 жителей республики, пишет Udm-info.ru.

С 6 мая по 30 июня в Удмуртии будет действовать особый противопожарный режим. В этот период запрещено сжигание мусора, разведение костров, а также приготовление пищи на открытом огне.

4 мая министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края сообщило о ликвидации всех лесных пожаров в регионе. Всего в праздничные дни потушено семь природных очагов.