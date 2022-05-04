Почти 500 лифтов обновили в Коми по программе капитального ремонта

Основную часть старых лифтов заменили в Республике Коми за два года по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Игорь Кузьмичев.

Всего удалось заменить 477 из 684 устаревших лифтов, пишет ИА «Комиинформ». Часть лифтов в Сыктывкаре и Усинске обновили по договорам с рассрочкой платежа на пять лет.

«То есть выполнение требований по замене лифтов не сократило объемы выполнения других видов работ. Остальные лифты планируется заменить в установленный срок в соответствующем периоде реализации программы», — пояснил Кузьмичев.

В домах, где собственники самостоятельно формируют фонды капремонта на специальных счетах, также есть лифты, подлежащие замене до 2024 года. На текущий момент работы не выполнены из-за отсутствия достаточного объема накопленных собственниками средств. Владельцам спецсчетов направлены рекомендации о праве установления размера взноса на капремонт выше минимального, утвержденного правительством Коми.

За 2021 год в республике отремонтировали больше 500 конструктивных элементов 281 дома, стоимость работ составила 1,7 млрд рублей. Кузьмичев подчеркнул, что замена лифтов и ремонт крыш — это приоритетные виды работ.