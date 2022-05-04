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В ОПЕК заявили об отсутствии свободных мощностей для замены нефти из РФ

Генсек ОПЕК Баркиндо: свободных мощностей для замены российской нефти в мире нет
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo
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Россия экспортирует нефть и нефтепродукты в объеме 7 млн баррелей в сутки. Свободных мощностей, чтобы заместить эти объемы, в мире нет, заявил в среду, 4 мая, генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мухаммед Баркиндо.

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«Очевидно, что экспорт российских нефти и нефтепродуктов в объеме более 7 млн баррелей в сутки не может взяться откуда-то еще, свободных мощностей просто не существует», — сказал он в ходе встречи технического комитета ОПЕК+.

По его мнению, это существенно скажется на энергетическом рынке. Баркиндо также отметил, что неопределенности на мировом рынке, связанные с пандемией, усугубились на фоне конфликта между Россией и Украиной, повысив риски и для других важных товаров.

Ранее, в апреле, генсек ОПЕК указывал на то, что на рынок оказывают влияние политические, а не экономические факторы, поэтому возможности организации сильно ограничены. Он подчеркивал, что санкции против России могут привести к одному из самых серьезных потрясений с поставками нефти за всю историю.

До этого, в конце марта, страны G7 призвали ОПЕК и других производителей нефти и газа повысить предложение на мировом рынке, чтобы снизить зависимость от России. Ожидалось, что ОПЕК должна сыграть в этом ключевую роль.

Сейчас Евросоюз (ЕС) планирует ввести полный запрет на импорт нефти из РФ в рамках шестого пакета санкций.

На фоне возможного отказа ЕС от импорта из России цены на нефть выросли на 4% и находятся в районе отметки $106,86 за баррель.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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