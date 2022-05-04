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Сила памяти: в Севастополе захоронили останки защитников города

Прах советских воинов предали земле на мемориальном кладбище в Дергачах
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В севастопольском поселке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в ходе сражений за Севастополь в годы Великой Отечественной войны. Как проходила церемония — в фотогалерее «Известий»
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Останки советских бойцов были обнаружены поисковыми отрядами объединения «Долг» и организации «Крым-Севастополь-Поиск»
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Поиски проходили на Мекензиевых горах, на Федюхиных и Сапунгорских высотах
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Также поисковые отряды работали в районе Бельбекской долины и в других местах, где проходили сражения за Севастополь
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
В преддверии Дня Победы в этом году были захоронены останки 291 бойца
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Поисковикам удалось установить имена лишь семи погибших
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Среди тех, кто теперь покоится на братском кладбище в Дергачах, красноармеец 2-го полка морской пехоты Николай Колкота, краснофлотец, защитник ДОТа № 14 Василий Шиленко, рядовой 3-го полка морской пехоты Николай Горлов, краснофлотец 9-й бригады морской пехоты Анатолий Донцов, красноармеец 3-го полка морской пехоты И. В. Оболонський, связист 3-го полка морской пехоты Александр Паршин, младший сержант, командир отделения 97-го отдельного противотанкового дивизиона 95-й стрелковой дивизии Алексей Болдырев
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта отслужил заупокойную литию
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Перезахоронение советских солдат в Севастополе
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
После траурного митинга останки советских бойцов с воинскими почестями были преданы земле
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