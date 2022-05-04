В РПЦ назвали некорректным изложение папой Франциском разговора с патриархом Кириллом

В Русской православной церкви (РПЦ) заявили, что папа римский Франциск «избрал некорректную тональность» при пересказе беседы с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Такие высказывания вряд ли будут способствовать налаживанию конструктивного диалога между Римско-католической и Русской православной церквами, который особенно необходим в нынешнее время», — говорится в разъяснении службы коммуникации Отдела внешних церковных связей РПЦ.

Папа римский в интервью изданию Corriere della sera, опубликованном 3 мая, рассказал, что их беседа с патриархом прошла по Zoom и продлилась 40 минут.

«Первые 20 минут он по бумаге зачитывал мне все обоснования [спецоперации]. Я выслушал и сказал ему: «Я ничего в этом не понимаю. Брат, мы не государственные клирики, мы должны использовать не язык политики, а язык Иисуса… Мы должны искать пути для мира, чтобы положить конец стрельбе из оружия» », — привел их беседу понтифик.

По версии РПЦ, патриарх сказал папе римскому, что конфликт на Украине начался в 2014 году с Майдана, он также упомянул события в Одессе.

Также патриарх обвинил НАТО в нарушении данного России обещания не продвигаться на восток.

Кроме того, патриарх Кирилл утверждает, что если бы Украину приняли в альянс, то «подлетное время до Москвы составило бы несколько минут», а «Россия никак не могла и не может этого допустить».

Новость дополняется.