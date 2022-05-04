Предложение о продаже данных клиентов «Гемотеста» появилось в даркнете

В даркнете появилась база данных одной из крупных медицинских лабораторий «Гемотест». В первом объявлении с информацией утверждается, что имеется база на 31 млн строк, во втором — на 554 млн строк.

В них указывается ФИО, серия и номер паспорта, электронная почта, личный телефон, а также результаты анализов. Также есть данные о пройденных тестах на ВИЧ.

Информация предлагается за 2012 год. При этом в комментариях под предложениями уже есть желающие приобрести доступ.

27 апреля эксперт кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов сообщил, что интернет-мошенники особенно активны в преддверии длинных выходных вроде майских каникул. По его словам, в это время компании начинают рассылать большое количество рекламных предложений, поэтому в таком потоке злоумышленникам проще затеряться и отправить пользователям в Сети свои ссылки.

31 марта Bloomberg со ссылкой на источники рассказало, что американские компании Apple и Meta (признана в РФ экстремистской) по ошибке предоставили персональные данные клиентов хакерам, которые выдавали себя за правоохранителей. По данным агентства, среди переданной мошенникам информации — адрес клиента, номер телефона и IP-адрес.

1 марта «Яндекс.Еда» сообщила, что служба информационной безопасности обнаружила утечку информации, которая охватывает всю территорию РФ и некоторые другие страны. Из-за недобросовестных действий одного из сотрудников были опубликованы телефоны клиентов и информация об их заказах. Утечка не коснулась банковских, регистрационных данных пользователей. Роскомнадзор выписал «Яндекс.Еде» административный протокол и заблокировал сайт со слитыми данными. 24 марта компания заявила, что позволит своим клиентам удалять накопленную о себе информацию, а 21 апреля суд в Москве оштрафовал «Яндекс.Еду» на 60 тыс. рублей.