Знакомый мотив: в Ереване готовятся к захвату парламента

В Армении не утихают масштабные акции протеста оппозиции. Митингующие выступают против политики действующего премьер —министра Никола Пашиняна, разведка сообщает о возможных провокациях. Что происходит на улицах столицы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Уличные выступления в Ереване начались 25 апреля, поводом для них стала позиция премьера по Нагорному Карабаху. В своем выступлении 13 апреля он заявил о давлении международного сообщества по этому вопросу, после чего его обвинили в намерении сдать спорную территорию
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Фото: REUTERS/Photolure/Stepan Poghosyan
1 мая в центре Еревана появился палаточный лагерь протестующих
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Фото: REUTERS/Photolure/Hayk Baghdasaryan
Митингующие, которые требуют отставки Пашиняна и его правительства, начали перекрывать улицы
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
3 мая демонстранты перекрыли ключевую трассу Ереван–Севан, а также дорогу на Гюмри
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Полиция задержала более 200 активистов, среди них оказался сын второго президента Армении Роберта Кочаряна
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Фото: REUTERS/Photolure/Stepan Poghosyan
4 мая утром группа оппозиционеров грузовыми машинами перекрыла Киевский мост в Ереване
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Группа из представителей оппозиции во главе с депутатом парламента Армении Айком Мамиджаняном заблокировала ресторан в центре Еревана, где обедали дипломаты из диппредставительства Евросоюза и послы некоторых стран ЕС
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Фото: REUTERS/Photolure/Vahram Baghdasaryan
Служба национальной безопасности Армении получила данные о намерении оппозиционеров захватить днем 4 мая здание парламента во время проведения там «правительственного часа» с участием Никола Пашиняна
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