Знакомый мотив: в Ереване готовятся к захвату парламента

Уличные выступления в Ереване начались 25 апреля, поводом для них стала позиция премьера по Нагорному Карабаху. В своем выступлении 13 апреля он заявил о давлении международного сообщества по этому вопросу, после чего его обвинили в намерении сдать спорную территорию