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Спасатели оценили предварительную площадь пожара на заводе в Дзержинске

Предварительная площадь пожара в Дзержинске составила 2 тыс. кв. м
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пожар Капролактам
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Сотрудники ГУ МЧС России, которые тушат крупное возгорание в промышленной зоне на заводе «Капролактам»в Дзержинске в Нижегородской области, назвали 4 мая предварительную площадь пожара. Она составила примерно 2 тыс. кв м.

«Происходит горение железнодорожных цистерн на открытой территории станции Игумново. Предварительная площадь около 2000 метров. Угрозы для населенных пунктов и населения нет», — рассказали «Известиям» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

К тушению возгорания привлекли свыше 1000 человек и 35 единиц техники. Также задействован пожарный поезд для ликвидации пожара цистерн и емкостей с легковоспламеняющейся жидкостью.

«Специалистами лаборатории проведены замеры воздуха, по результатам замеров превышение ПДК не зафиксировано», — добавили в ведомстве.

На открытой территории завода «Капролактам» взорвалась цистерна с ГСМ. Информации о пострадавших не было. В местное МЧС в 11:00 поступило сообщение о пожаре на Автозаводском шоссе. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на локацию и уже начали работы по тушению возгорания. В ведомстве отметили, что угрозы для населенных пунктов и населения нет.

Вечером 1 мая на производственном участке № 12 «Пластмассы» пермского порохового завода произошло возгорание продукции. Огонь охватил крышу здания, общая площадь пожара составила 530 кв. м.

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