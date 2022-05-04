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Дело возбудили после смертельного ДТП с участием «скорой» в Ленобласти

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В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда кареты скорой помощи на пенсионерку. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла во вторник, 3 мая, на 615-м км автодороги М-10. По предварительным данным, 52-летний водитель Ford Transit с включенными спецсигналами сбил 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Отмечается, что в момент ДТП «скорая» везла в больницу пациента. Расследование уголовного дела продолжается.

11 апреля сообщалось, что в Беловском округе Кузбасса машина скорой помощи столкнулась с легковой иномаркой. Пострадали четыре человека, в том числе двое медиков.

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