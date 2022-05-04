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Специалист объяснил опасность использования Wi-Fi в аэропортах

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Подключение к Wi-Fi в аэропортах опасно по причине незащищенности точек доступа, преступник запросто может вычислить персональные данные без взлома компьютера. Об этом сообщил аналитик по информационной безопасности Лиги wифровой 'кономики Артур Янбулатов «Газете.Ru» в среду, 4 мая.

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«Злоумышленник в аэропорту может использовать незащищенные общественные точки доступа Wi-Fi для сниффинга. Сниффинг — это перехват трафика от пользователей», — пояснил специалист.

Он сказал, что незащищенность Cети приводит к передаче данных без шифрования.

«Посещать страницы банков, соцсети и другие сайты, содержащие личную/конфиденциальную информацию, пользуясь публичным Wi-Fi в аэропорту, не стоит», — заявил Янбулатов.

18 января директор центра Solar in Rights компании «Ростелеком-Солар» Дмитрий Бондарь рассказал, что злоумышленники используют публичные сети Wi-Fi для кражи паролей. По словам Бондаря, аккаунт легко взломать, если он защищен слабым паролем. Кроме того, вероятность успешного взлома возрастает в разы, если этот пароль ранее использовался для входа в другие учетные записи. Бондарь подчеркнул, что чем пароль проще, тем меньше времени требуется на взлом. Он рекомендует при работе через браузер при выходе из личного кабинета стирать пароль либо не ставить галочку «запомнить».

В апреле прошлого года главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян рассказал, как сделать более безопасным подключение к общественным сетям Wi-Fi. По его словам, в первую очередь не следует вводить чувствительную информацию при использовании публичного Wi-Fi, например паролей в онлайн-банк. Также, чтобы скрыть исходящие данные от посторонних, специалист рекомендовал использовать программы со встроенным шифрованием трафика или же пользоваться виртуальной частной сетью (VPN).

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