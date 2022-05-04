Один человек погиб при взрыве на нефтебазе в Макеевке

Один человек погиб при взрыве на нефтебазе в Макеевке

2022-05-04 11:18:12

2022-05-04 11:18:12

2022-05-04 11:18:12

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