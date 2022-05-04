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Томские ученые создали первый в России космический принтер

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Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) разработали первый в России 3D-принтер для печати в условиях невесомости. Работы проводились по заказу РКК «Энергия» совместно со специалистами корпорации, а также Томского государственного университета.

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Два летных образца передали заказчику. Один из принтеров отправят на МКС в июне 2022 года. С помощью него космонавты смогут делать детали для оборудования, сообщает РИА «Томск».

3D-принтер разрабатывали в течение более трех лет. В вузе отметили, что главный инженерный вызов заключался в том, что 3D-печать в условиях невесомости отличается от земных. Дело в том, что при печати на Земле гравитация вносит существенный вклад в склеивание слоев при послойном формировании детали. При отсутствии гравитации необходимы изменения и в технологии, и в конструкции принтера.

В будущем специалисты ТПУ примут участие в обучении космонавтов 3D-печати и работе с устройством. Когда эксперимент будет проходить непосредственно на борту МКС, политехники проследят за обработкой результатов.

Эта разработка позволит участникам космических экспедиций выйти на новый уровень выполнения задач в космосе — с использованием аддитивных технологий, отмечает агентство со ссылкой на разработчиков.

Ранее сообщалось, что сотрудники Томского государственного университета создали оболочку-регулятор, которая контролирует время растворения лекарства в организме.

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