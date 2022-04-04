Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме

Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) создали оболочку-регулятор, которая контролирует время растворения лекарства в организме. Об этом сообщила 4 апреля пресс-служба Минобрнауки России.

«[Российские] химики… разработали отечественный полимер, выступающий оболочкой для таблеток и одновременно регулятором растворимости препарата, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. Продукт синтезирован из российского сырья и является альтернативой импортируемым компонентам фармацевтической отрасли», — говорится в сообщении министерства.

Исследователи отметили, что полимер полностью отвечает предъявляемым требованиям, является эффективным, качественным и безопасным.

По словам ученых, с помощью нового материала можно селективно направить лекарственное вещество в определенные органы или ткани.

По словам исполняющего обязанности декана химического факультета вуза Алексея Князева, всем отечественным фармпредприятиям направлена информация о том, что ТГУ готов быстро развернуть производство и наладить поставки отечественной фармсубстанции российским производителям лекарств.

В Минобрнауки добавили, что работу над созданием покрытия для российских таблеток ученые начали три года назад.

Ранее, 30 марта, ученый Московского политехнического университета Владислав Южаков разработал отечественную систему управления беспилотными грузовиками, которая позволит сэкономить от 10 до 25% издержек по эксплуатации грузового транспорта, включая топливо. По словам Южакова, созданный программно-алгоритмический комплекс представляет собой мультиагентную систему управления, включающую диспетчерский пункт управления беспилотными грузовыми автомобилями.

Исследование планируется завершить летом 2022 года, в настоящее время проводятся испытания.