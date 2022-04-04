Прямой эфир
Мир
В ФРГ выявили 308 преступлений против выходцев из России из-за Украины
Мир
Глава администрации Гонконга отказалась переизбираться на новый срок
Общество
Верховный суд поддержал поправки о наказании за исполнение санкций в РФ
Общество
Вильфанд предупредил об аномально низком давлении в Петербурге
Мир
В США обвинили Киев в попытке склонить Вашингтон к боевым действиям
Мир
МО Турции рассказало о планах эвакуировать людей с Украины морским путем
Мир
Джонсон планирует призвать Германию усилить санкции против России
Наука
Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме
Мир
Два подряд землетрясения произошли в Центральной Японии
Армия
Отличившимся в спецоперации российским военным вручили награды
Спорт
Овечкин занял чистое 21-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ

Ученые из Томска создали оболочку — регулятор растворимости лекарств в организме

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Томского государственного университета (ТГУ) создали оболочку-регулятор, которая контролирует время растворения лекарства в организме. Об этом сообщила 4 апреля пресс-служба Минобрнауки России.

Ион в деле: ученые РФ создают двигатель для дальних космических миссий
Какие конструкторские решения позволят сделать передовое устройство для полетов на другие планеты

«[Российские] химики… разработали отечественный полимер, выступающий оболочкой для таблеток и одновременно регулятором растворимости препарата, который по качеству не уступает зарубежным аналогам. Продукт синтезирован из российского сырья и является альтернативой импортируемым компонентам фармацевтической отрасли», — говорится в сообщении министерства.

Исследователи отметили, что полимер полностью отвечает предъявляемым требованиям, является эффективным, качественным и безопасным.

По словам ученых, с помощью нового материала можно селективно направить лекарственное вещество в определенные органы или ткани.

По словам исполняющего обязанности декана химического факультета вуза Алексея Князева, всем отечественным фармпредприятиям направлена информация о том, что ТГУ готов быстро развернуть производство и наладить поставки отечественной фармсубстанции российским производителям лекарств.

В Минобрнауки добавили, что работу над созданием покрытия для российских таблеток ученые начали три года назад.

Ранее, 30 марта, ученый Московского политехнического университета Владислав Южаков разработал отечественную систему управления беспилотными грузовиками, которая позволит сэкономить от 10 до 25% издержек по эксплуатации грузового транспорта, включая топливо. По словам Южакова, созданный программно-алгоритмический комплекс представляет собой мультиагентную систему управления, включающую диспетчерский пункт управления беспилотными грузовыми автомобилями.

Исследование планируется завершить летом 2022 года, в настоящее время проводятся испытания.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022