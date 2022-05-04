Экс-госслужащий рассказал о давлении на директоров школ на Украине

Бывший руководитель департамента молодежной политики Херсона Евгений Криницкий рассказал 4 мая корреспонденту «Известий», как на Украине заставляли директоров школ переводить обучение с русского языка на украинский.

Он рассказал, что в 2018 году его вызвал к себе на тот момент бывший заместитель губернатора Херсонской области Андрей Болонь и заявил, что нужно «экстренно и срочно провести украинизацию всех школ».

«С точки зрения меня как специалиста, я мог понимать, что так просто срочно этого нельзя сделать, потому что есть определенные процессы. Для начальных классов это была колоссальная проблема. Учебники на украинском языке. Детки ведь учились на русском языке, и родители покупали себе дополнительные материалы на русском языке», — рассказал он.

Криницкий отметил, что сложнее было старшеклассникам. Он объяснил это тем, что в старшей школе уже появляется терминология, которая разнится между русским и украинским языками.

«Элементарно психологически и даже физиологически детям было бы тяжело сразу переходить на обучение с русского на украинский язык», — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что с того года украинизация так и не завершилась, потому что не все школы перешли на украинский язык. По словам Криницкого, тогда по поводу украинизации разговаривали с директором школы гуманитарного труда, который не хотел отказываться от русского языка.

25 сентября 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств могут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них остается возможность осваивать родной язык в детском саду и начальной школе. С 2020 года представители нацменьшинств могут изучать родной язык только факультативно.

Тогда этот закон вызвал широкое осуждение со стороны Евросоюза и России.