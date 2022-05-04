Прямой эфир
Мир
На окраине Луганска сработала ПВО
Общество
Синоптик рассказал о возвращении тепла в Москве к 6 мая
Мир
В бундестаге потребовали выслать посла Украины за оскорбление Шольца
Мир
Нефтебаза загорелась после обстрела Макеевки в ДНР
Мир
Власти Шри-Ланки намерены признать платежную систему «Мир» в 2022 году
Мир
На Украине выступили против нахождения южных регионов в составе страны
Экономика
Курс доллара опустился ниже 69 рублей впервые с июня 2020 года
Мир
Умер бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич
Мир
Глава ЕК анонсировала масштабный пакет помощи «для будущего Украины в ЕС»
Мир
ВС РФ сбили четыре снаряда РСЗО «Смерч» на Украине
Мир
Минобороны Японии выразило протест из-за ракетного пуска КНДР

Экс-госслужащий рассказал о давлении на директоров школ на Украине

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший руководитель департамента молодежной политики Херсона Евгений Криницкий рассказал 4 мая корреспонденту «Известий», как на Украине заставляли директоров школ переводить обучение с русского языка на украинский.

Он рассказал, что в 2018 году его вызвал к себе на тот момент бывший заместитель губернатора Херсонской области Андрей Болонь и заявил, что нужно «экстренно и срочно провести украинизацию всех школ».

Мовная эра: как на Украине реформируют образование
Киев ввел в школах предмет «Защита Украины»

«С точки зрения меня как специалиста, я мог понимать, что так просто срочно этого нельзя сделать, потому что есть определенные процессы. Для начальных классов это была колоссальная проблема. Учебники на украинском языке. Детки ведь учились на русском языке, и родители покупали себе дополнительные материалы на русском языке», — рассказал он.

Криницкий отметил, что сложнее было старшеклассникам. Он объяснил это тем, что в старшей школе уже появляется терминология, которая разнится между русским и украинским языками.

«Элементарно психологически и даже физиологически детям было бы тяжело сразу переходить на обучение с русского на украинский язык», — подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что с того года украинизация так и не завершилась, потому что не все школы перешли на украинский язык. По словам Криницкого, тогда по поводу украинизации разговаривали с директором школы гуманитарного труда, который не хотел отказываться от русского языка.

25 сентября 2017 года на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», согласно которому с сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств могут обучаться в средней школе исключительно на украинском языке. При этом у них остается возможность осваивать родной язык в детском саду и начальной школе. С 2020 года представители нацменьшинств могут изучать родной язык только факультативно.

Тогда этот закон вызвал широкое осуждение со стороны Евросоюза и России.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022