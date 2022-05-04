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Эксперт рассказал о действиях при потере телефона

Эксперт Пермяков рассказал о действиях при потере телефона
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Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУРа Руслан Пермяков 4 мая рассказал, что делать при потере телефона.

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«В случае потери заблокированного смартфона нужно позвонить на телефон: можно как минимум услышать где-то рядом звонок или нашедший сможет на него ответить. Дальше следует включить режим потери. У Apple это встроенная функция, а для экосистемы Android необходимо использовать приложение от производителя устройства», — рассказал эксперт в беседе с RT.

В случае если трубку никто не берет или после гудков отключили устройство, следует обратиться в полицию и указать полные данные гаджета. Также нужно поступить в случае обнаружения утерянного устройства в общественном месте. Первым делом необходимо обратиться к охраннику или представителю правоохранительных органов. Затем обязательно передать устройство под расписку, где отобразить состояние устройства, что оно передано в заблокированном виде без повреждений.

Самостоятельный же поиск хозяина в случае обнаружения может быть расценен как преступная попытка скрыть содеянное.

30 января заслуженный юрист России Иван Соловьев дал рекомендации пользователям при утере мобильного телефона. Так, в случае происшествия есть прямая угроза утраты денег со счетов, если был установлен мобильный банк. Тогда нужно незамедлительно с любого доступного устройства связаться с финансовой организацией и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг.

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