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Юрист дал рекомендации при утере мобильного телефона

Юрист Соловьёв рассказал, что делать в случае утери мобильного телефона
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В случае утери смартфона, на котором установлено мобильное банковское приложение, появляется прямая угроза утраты денег со счетов. Об этом предупредил заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

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«Необходимо немедленно с ближайшего телефона позвонить в свой банк, сообщить оператору о проблеме и попросить заблокировать доступ в онлайн-банкинг», — подчеркнул эксперт в беседе с RT 30 января.

Если был утерян кнопочный телефон, особых причин для беспокойства нет. Исключением является тот случай, когда в телефонной книге указаны ПИН-коды от банковских карт.

«В таком случае необходимо не откладывая нанести визит в банк и сменить свои ПИН-коды или обратиться с заявлением о перевыпуске банковских карт», — порекомендовал Соловьёв.

По его словам, для снижения рисков необходимо придерживаться определенных правил. Так, следует держать включенной функцию поиска телефона по GPS и установить блокировку экрана с цифровым паролем. Кроме того, рекомендуется отключить функцию всплывающих уведомлений.

«И самое главное: если в вашем телефоне установлен мобильный банк, то относитесь к нему как к своему кошельку — не разбрасывайте где попало и не оставляйте на видном месте», — резюмировал юрист.

Накануне доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал о необходимости выключать на ночь смартфон, чтобы продлить жизнь аккумулятора. По его словам, беспрестанная работа интернета может навредить гаджету, если ему уже больше трех лет.

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