Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе Р-255 «Сибирь»

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области вечером во вторник, 3 мая. Два человека погибли и трое пострадали, сообщила «Известиям» пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

«В Черемховском районе сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, в которой погибли два односельчанина и еще трое получили травмы. Инцидент произошел вчера около 22 часов на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Худорожкина», — сообщили в ведомстве.

Предварительно было установлено, что 37-летний водитель автомашины «Тойота Корона» на полосе встречного движения допустил столкновение с грузовиком «ГАЗ».

В результате столкновения автомобилей погибли водитель и 24-летний пассажир иномарки. Еще три пассажира авто «Тойота», мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, получили травмы и госпитализированы в медучреждение.

Водитель грузовика не пострадал. Автоинспекторы установили, что находившийся за рулем иномарки мужчина не имел водительского удостоверения. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в этот день в Ростовской области шесть человек погибли в ДТП, трое из них дети. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с минивеном, в котором находились взрослые и дети.