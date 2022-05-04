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Байден назвал ситуацию вокруг Украины поворотным пунктом истории

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Президент США Джо Байден назвал кризис вокруг Украины поворотным пунктом в истории. По мнению американского лидера, такие события случаются раз в 6–8 поколений, передает телеканал «Известия». Байден назвал события в стране первой реальной битвой между демократией и автократией в современных условиях. Президент США выступил перед рабочими завода в штате Аламбама. На производстве создают противотанковые комплексы Javelin для Украины.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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