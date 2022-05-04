Россия доставит по Севморпути 80 млн т грузов к 2024 году

На фоне пятого пакета санкций Евросоюза (ЕС) против России страны начинают искать другие пути для транспортировки грузов. Одной из таких альтернатив может стать Северный морской путь, проходящий в арктических водах РФ от Мурманска до Чукотки, узнали в среду, 4 мая, «Известия».

Пятый пакет санкций ЕС включает невозможность судам из РФ или с российскими операторами заходить в порты стран Евросоюза. Также введен запрет на работу в ЕС российских и белорусских автогрузоперевозчиков. 21 апреля США также запретили российским судам заходить в американские порты.

При этом на перевозки по Северному морпути эти запреты не повлияли. РФ в 2022 году планирует перевезти по нему 32 млн т грузов, заявили в «Росатоме». К 2024 году эту цифру за счет новых месторождений намерены увеличить в 2,5 раза — до 80 млн т в год.

Севморпуть активно используют и считают перспективным в Китае: Пекин регулярно перевозит грузы по коридору.

Также санкции не скажутся на строительстве атомного ледокольного флота России. Суда обеспечены финансированием и более чем на 90% производятся из российских комплектующих, заверили в «Атомфлоте».

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«Севморпуть домой: объем перевозок по СМП собрались увеличить в 2,5 раза»