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Посол РФ в Тегеране рассказал о двустороннем сотрудничестве на фоне санкций

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Встреча представителей РФ и Ирана
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Россия и Иран на фоне антироссийских санкций усилили сотрудничество в сфере туризма, военного дела, ускорили переговоры об интеграции национальных платежных систем «Мир» и Shetab. Посол РФ в Тегеране Леван Джагарян рассказал «Известиям» о замене Ираном европейских поставок, будущем ядерной сделки и продаже вооружений.

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Джагарян, который почти 10,5 лет представляет Россию в дипмиссии в Тегеране, заявил, что товарооборот между РФ и Ираном достиг в 2021 году беспрецедентного роста — $4 млрд. По его словам, таких показателей еще не бывало, но и это, надеется он, не предел.

«Я надеюсь, что мы эту цифру превысим. Необходимо сказать: казалось бы, большая цифра — $4 млрд, но она не отвечает возможностям, которыми обладают наши страны», — сказал дипломат.

Посол отметил, что антироссийские санкции будто бы подхлестнули интерес иранского бизнеса к России, который и прежде был высок — «все эти события придали дополнительный импульс нашему сотрудничеству», подчеркнул он.

Джагарян добавил, что среди ключевых для двустороннего сотрудничества сфер — нефтегазовая, транспорт, коммуникации, IT-отрасль, научно-техническая, гуманитарная сферы, продовольствие, сельское хозяйство и ряд других.

«В течение апреля Россию посетили несколько высокопоставленных делегаций. Мы в свою очередь ждем в Тегеране делегации из России. К Ирану проявляют в первую очередь большой интерес регионы — Астраханская область, Дагестан», — пояснил посол РФ.

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