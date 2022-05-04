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ОНФ назвала долю несоответствующих нормам контрактов на охрану школ и детсадов

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Охрана в школе
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По оценке ОНФ, до 70% контрактов на охрану детских учебных заведений отыгрываются на суммы значительно ниже необходимых, сообщил в интервью «Известиям» руководитель исполкома организации Михаил Кузнецов.

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«Мы постоянно проводим мониторинги качества охраны в школах и детсадах. Минимум треть людей говорят о том, что здания вообще не охраняются. Четверть говорят, что человек, который сидит на охране, не выполняет свою функцию. Наше Бюро расследований выявило, что 70% контрактов отыгрываются на суммы значительно ниже необходимых по оценке Росгвардии», — рассказал он.

ОНФ направлял материалы расследований в Генпрокуратуру. По словам Михаила Кузнецова, вопрос сейчас активно прорабатывается в правительстве, там должны выйти на финальные цифры.

«Другого выхода, кроме как передавать это Росгвардии, либо работать по стандартам, которые она определяет, не существует», — считает глава исполкома ОНФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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