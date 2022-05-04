В ЛНР и ДНР зажгут вечные огни у памятников героям войны

Ко Дню Победы в Донецкой и Луганской народных республиках будут зажжены вечные огни у памятников героям Великой Отечественной войны. Об этом в интервью «Известиям» сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

«У Народного фронта есть свой небольшой вклад в празднование Дня Победы. Несколько лет назад общественники из госпиталя имени Бурденко начали отвозить огонь из Александровского сада от Могилы Неизвестного Солдата в города России. В прошлом году мы помогли им, и акция стала более масштабной. В этом году огонь полетит в 10 стран мира, поедет в 35 городов России и, конечно, в Донецкую и Луганскую народные республики, где будут зажжены вечные огни у памятников героям Великой Отечественной», — сказал он.

Для тех ветеранов, кто уже не сможет прийти и отдать честь погибшим, ОНФ привезет огонь домой, чтобы «в этот торжественный день они чувствовали себя вместе со всей нашей необъятной родиной на Красной площади — рядом с теми, кто тогда не вернулся домой ради общей победы над фашизмом», отметил Михаил Кузнецов.

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